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Байден разрешил Киеву бить ракетами ATACMS в глубь территории РФ

18 ноября 2024 07:16
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Президент США Джо Байден разрешил Киеву применять дальнобойные ракет ATACMS для атак по объектам на территории РФ, пишет РИА Новости со ссылкой на газету New York Times.

В материале сказано, что данный ход Байдена свидетельствует о значительном сдвиге во внешней политике США. Действующий президент определился с подобным решением перед скорым вступлением в должность избранного на выборах президента Дональда Трампа, неоднократно заявляющего о необходимости ограничения поддержки Киева.

Причиной, по которой действующий президент США дал разрешение Киеву атаковать американским оружием объекты в РФ, автор статьи называет информацию о «прибытии в Курскую область военных из КНДР».

# Международная политика # Дональд Трамп # Джо Байден

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