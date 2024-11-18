Президент США Джо Байден разрешил Киеву применять дальнобойные ракет ATACMS для атак по объектам на территории РФ, пишет РИА Новости со ссылкой на газету New York Times.

В материале сказано, что данный ход Байдена свидетельствует о значительном сдвиге во внешней политике США. Действующий президент определился с подобным решением перед скорым вступлением в должность избранного на выборах президента Дональда Трампа, неоднократно заявляющего о необходимости ограничения поддержки Киева.

Причиной, по которой действующий президент США дал разрешение Киеву атаковать американским оружием объекты в РФ, автор статьи называет информацию о «прибытии в Курскую область военных из КНДР».