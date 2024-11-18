Более миллиона человек эвакуированы из-за супертайфуна «Ман-Йи», который обрушился на Филиппины, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Он принес с собой сильные ливни и штормовой ветер, скорость которого порой превышает 200 километров в час. Повреждены линии электропередачи, десятки домов. Одна из провинций полностью осталась без электричества. На юге страны объявлен высший уровень погодной опасности. Синоптики предупреждают о высоком риске внезапных наводнений и оползней. По их прогнозам сегодня, 18 ноября за несколько часов в регионе может выпасть до 200 миллиметров осадков.