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Более миллиона человек эвакуированы из-за супертайфуна «Ман-Йи»

18 ноября 2024 09:01
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Более миллиона человек эвакуированы из-за супертайфуна «Ман-Йи», который обрушился на Филиппины, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Более миллиона человек эвакуированы из-за супертайфуна «Ман-Йи»-2

Он принес с собой сильные ливни и штормовой ветер, скорость которого порой превышает 200 километров в час. Повреждены линии электропередачи, десятки домов. Одна из провинций полностью осталась без электричества. На юге страны объявлен высший уровень погодной опасности. Синоптики предупреждают о высоком риске внезапных наводнений и оползней. По их прогнозам сегодня, 18 ноября за несколько часов в регионе может выпасть до 200 миллиметров осадков.

# Природные катаклизмы

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