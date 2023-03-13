Байден обвинил Трампа в крахе крупных банков

Новости США. Во всем виноват Трамп. Действующий президент США обвинил своего предшественника в крахе крупных банков. По мнению Байдена, кризис связан с законопроектом, который был подписан еще в 2018 году, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Его суть заключалась в том, что банки с активами до 250 миллиардов долларов освобождались от строгих проверок и ежегодных стресс-тестов, что и привело к их банкротству, правда, спустя 5 лет. Поэтому многие эксперты к такому заявлению отнеслись скептически. Специалисты связывают крах банковской сферы не с Трампом, а с нынешним кризисом и повышением процентной ставки Федеральной резервной системой США, что, в свою очередь, и привело к снижению цен не только на акции и криптовалюты, но и на гособлигации. При этом уже обанкротившиеся банки могут быть не единственными. Отток капитала стал настоящим сигналом бедствия. И теперь все банки средней руки рискуют закрыться одним днем.