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Комитет ООН вынес замечания Литве из-за санкций против Беларуси

13 марта 2023 19:25
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Санкции против Беларуси и миграционная политика. Комитет ООН вынес Литве ряд замечаний, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Комитет ООН вынес замечания Литве из-за санкций против Беларуси-1

В первую очередь прибалтийскую республику обвинили в калийной блокаде белорусских удобрений, поскольку она сказалась на продовольственной безопасности стран Африки и Латинской Америки. Также в ООН неодобрительно отнеслись к миграционной политике Литвы. По мнению организации, отказ принимать беженцев, высылка и вытеснение иностранцев на линию границы противоречат международному праву, поскольку зачастую на литовской границе мигранты находятся без еды и воды.

Кроме того, обеспокоенность вызывает неуклонно сокращающаяся в Литве численность нацменьшинств. Все больше белорусов, поляков и русских уезжают из страны на фоне дискриминации по национальному признаку.

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# Санкции # Фотофакт

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