Байден назвал преемника на пост кандидата в президенты США

Действующий президент США Джо Байден снял свою кандидатуру на предстоящих выборах. Он сделал официальное заявление, в котором сообщил, что не будет еще раз бороться за переизбрание на главный пост в стране от Демократической партии. При этом глава Белого дома подчеркнул, что продолжит исполнять свои обязанности до конца полномочий, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Еще несколько дней назад политик был настроен довольно решительно и убеждал своих соратников и американцев, что полон сил для избирательного марафона. Глава Белого дома пообещал более подробно рассказать о своем решении о выходе из гонки в обращении к нации, которое ожидается на этой неделе. Сейчас почти все эксперты сходятся во мнении, что Байден передумал и изменил свое решение под давлением однопартийцев, которые окончательно поняли, что он вряд ли сможет руководить страной после провальных дебатов с претендентом на президентский пост Дональдом Трампом.

Даррелл Уэст, глава отдела правительственных исследований Брукингского института (США):

Мы все видели его ужасное выступление на дебатах. И поэтому, я думаю, демократы действительно чувствовали, что он больше не может противостоять Трампу. Они беспокоились, что он не сможет быть таким агрессивным, каким должен быть кандидат в президенты. Поэтому его заявление показывает, что Байден наконец сам пришел к выводу, что он не будет лучшим кандидатом для демократов.

Что касается Дональда Трампа, то тот почти мгновенно отреагировал на эту новость, назвав главу Белого дома худшим президентом за всю историю страны. Сам же Байден придерживается совсем другого мнения. По его словам, за время его правления США проделали большой путь как нация, отметил экономические и социальные достижения страны, в том числе в сфере здравоохранения и борьбы с изменением климата. Он также заявил, что под его руководством страна справились с крупнейшим экономическим кризисом со времен Великой депрессии. Вот только далеко не все американцы с этим согласны.

Все люди в моем родном штате, в моем районе и все, кого я знаю, пострадали от политики президента Байдена. Мы страдаем от роста цен на продукты питания и топливо. Наша жизнь теперь стала хуже. Так что будет очень трудно избавиться от этого мнения, когда мы все стали свидетелями экономического спада в нашей стране.