Авто въехало в толпу людей в польском городе Щецин

В Варшаве на площади Родло в Щецине автомобиль въехал в толпу, ранив 12 человек. Водитель сбежал с места аварии, его ищут. Об этом пишет РИА Новости.

Еще трое человек получили легкие травмы. Скрываясь с места происшествия, он столкнулся с четырьмя автомобилями. Сообщается. что позже его задержали полицейские. В итоге инцидента 12 людей получили серьезные травмы.

Ранее 33-летний водитель, управлявший Ford Focus, въехал в автобусную стоянку на площади Родло в Щецине. Столкнувшись с четырьмя машинами, он покинул место происшествия. В этих столкновениях также есть пострадавшие.