Прямой эфир

Авто въехало в толпу людей в польском городе Щецин

02 марта 2024 11:32
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

В Варшаве на площади Родло в Щецине автомобиль въехал в толпу, ранив 12 человек. Водитель сбежал с места аварии, его ищут. Об этом пишет РИА Новости. 

Еще трое человек получили легкие травмы. Скрываясь с места происшествия, он столкнулся с четырьмя автомобилями. Сообщается. что позже его задержали полицейские. В итоге инцидента 12 людей получили серьезные травмы.

Ранее 33-летний водитель, управлявший Ford Focus, въехал в автобусную стоянку на площади Родло в Щецине. Столкнувшись с четырьмя машинами, он покинул место происшествия. В этих столкновениях также есть пострадавшие.

# Авария

Другие новости рубрики

Все новости
В жилом доме Санкт-Петербурга прогремел взрыв
02 марта 2024 11:20

В жилом доме Санкт-Петербурга прогремел взрыв

ООН: четверть населения Газы находится на грани голода
02 марта 2024 10:31

ООН: четверть населения Газы находится на грани голода

Сырский обвинил командиров ВСУ в провале на восточном направлении
02 марта 2024 09:47

Сырский обвинил командиров ВСУ в провале на восточном направлении