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Австралийцы стали переходить на электрокары и неожиданно столкнулись сразу с двумя проблемами

18 мая 2023 19:58
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Новости Австралии. Тренд на электрокары набирает популярность в мире. Вместе с тем растет и число проблем в автомобильной отрасли, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

Австралийцы стали переходить на электрокары и неожиданно столкнулись сразу с двумя проблемами-1

Австралия столкнулась с множеством из них. После того как в стране ввели стандарты по сокращению выбросов от транспорта, граждане стали скупать электромобили. И как оказалось, инфраструктура к этому была не готова: в городах просто не хватило зарядных станций. Впрочем, на них правительство уже выделило 40 миллионов долларов. А вот другую проблему деньгами не решить. Автомеханики не могут устранить ряд неисправностей в электромобилях. А на их обучение уйдет время. 

# Электромобили # Новости Австралии # Фотофакт

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