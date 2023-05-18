Австралийцы стали переходить на электрокары и неожиданно столкнулись сразу с двумя проблемами

Австралия столкнулась с множеством из них. После того как в стране ввели стандарты по сокращению выбросов от транспорта, граждане стали скупать электромобили. И как оказалось, инфраструктура к этому была не готова: в городах просто не хватило зарядных станций. Впрочем, на них правительство уже выделило 40 миллионов долларов. А вот другую проблему деньгами не решить. Автомеханики не могут устранить ряд неисправностей в электромобилях. А на их обучение уйдет время.