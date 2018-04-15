Атака по Сирии в центре внимания мировых СМИ. Что известно на 15 апреля

Новости мира. Ситуация вокруг Сирии остается в центре внимания мировых СМИ, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Напомним, в ночь на 14 апреля США, Франция и Великобритания нанесли удары по нескольким объектам, которые, как утверждается, является частью сирийской программы химического оружия.

Впрочем, доказательств этому по-прежнему нет.