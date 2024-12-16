Асад заявил, что он не собирался покидать Сирию

Экс-глава Сирии Башар Асад заявил, что не собирался покидать страну заранее. Об этом пишет РИА Новости.

Он находился в Дамаске до 8 декабря, выполняя свои обязанности. При этом Асад подчеркнул, что его эвакуация состоялась после того, как город был захвачен вооруженной оппозицией.

Асад подчеркнул, что не бросил свой народ и свою армию, оставаясь в Сирии в тяжелые годы войны. Причиной эвакуации стал развал вооруженных сил и распад государственных институтов.