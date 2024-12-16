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Асад заявил, что он не собирался покидать Сирию

16 декабря 2024 13:58
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Экс-глава Сирии Башар Асад заявил, что не собирался покидать страну заранее. Об этом пишет РИА Новости.

Асад заявил, что он не собирался покидать Сирию-1

Фото: pixabay

Он находился в Дамаске до 8 декабря, выполняя свои обязанности. При этом Асад подчеркнул, что его эвакуация состоялась после того, как город был захвачен вооруженной оппозицией.

Асад подчеркнул, что не бросил свой народ и свою армию, оставаясь в Сирии в тяжелые годы войны. Причиной эвакуации стал развал вооруженных сил и распад государственных институтов.

# Международная политика

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