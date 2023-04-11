Арестович заявил о возможности Украины создать ядерное оружие за полгода

Украина способна создать ядерное оружие за шесть-девять месяцев, заявил бывший советник главы офиса Зеленского Арестович.

Восстановить свой ядерный потенциал страна может в такие сроки, но Украине ядерное оружие не нужно. Такой шаг нарушит систему международных договоров, никто на это не пойдет, приводит слова Арестовича РИА Новости со ссылкой на «Страна.ua».

Как сообщалось, ранее экс-президент США Билл Клинтон заявил, что сожалеет о том, что заставил Киев отказаться от ядерного оружия в 1994 году. Он выразил уверенность, что при наличии у Украины своего такого оружия украинского конфликта не было бы. Российская Федерация на это бы не пошла.