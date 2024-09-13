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AP: США могут потерять возможность помогать Украине

13 сентября 2024 10:18
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США могут приостановить оказание помощи Украине на сумму около 5,8 миллиарда долларов из-за противоречий в Конгрессе по поводу нового проекта бюджета. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на Associated Press.

В администрации действующего лидера Джо Байдена предупреждают, что задержка в выделении утвержденных средств может случиться уже в этом месяце, если республиканцы и демократы не сумеют договориться о потолке государственного долга.

Эта помощь призвана продлить действие программы передачи вооружений Presidential Drawdown Authority, позволяющей Пентагону отправлять в Украину оружие и снаряжение из запасов американской армии. В администрации заявили, что без заключения соглашения помощь будет прекращена, а выплаты отложены.

# Международная политика

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