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Аналитики назвали причины падения экономики Германии

31 июля 2024 07:40
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Экономика Германии во втором квартале сократилась на 0,1 % в сравнении с предыдущими тремя месяцами, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Аналитики назвали причины падения экономики Германии-1

Такова предварительная оценка Федерального статистического агентства ФРГ с поправкой на инфляцию и число рабочих дней в году. Среди причин слабости крупнейшей экономики Европы – последствия энергетического кризиса, спад промышленного производства, стагнация экспорта, бюджетный кризис, рост цен и сокращение покупательной способности населения. В третьем квартале, по оценкам аналитиков, улучшений не ожидается.

# Кризис в ЕС

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