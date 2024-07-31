Аналитики назвали причины падения экономики Германии

Экономика Германии во втором квартале сократилась на 0,1 % в сравнении с предыдущими тремя месяцами, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Такова предварительная оценка Федерального статистического агентства ФРГ с поправкой на инфляцию и число рабочих дней в году. Среди причин слабости крупнейшей экономики Европы – последствия энергетического кризиса, спад промышленного производства, стагнация экспорта, бюджетный кризис, рост цен и сокращение покупательной способности населения. В третьем квартале, по оценкам аналитиков, улучшений не ожидается.