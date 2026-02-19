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Американские военные сворачивают присутствие в Сирии

19 февраля 2026 13:39
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Американские военные сворачивают присутствие в Сирии. СМИ сообщают, что в ближайшие два месяца страну должны покинуть все солдаты США – это около тысячи человек, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Американский контингент находился в Сирии с 2015 года для борьбы с терроризмом. Военные уже оставили две базы на юге страны. Сирийская армия заняла эти объекты, передача проходила в координации с американской стороной. Ранее Пентагон анонсировал планы сохранить в Сирии не меньше 500 военных. Но теперь Вашингтон решил поставить точку в десятилетней операции.

# Международная политика # США # Новости США

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