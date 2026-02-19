Американские военные сворачивают присутствие в Сирии. СМИ сообщают, что в ближайшие два месяца страну должны покинуть все солдаты США – это около тысячи человек, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Американский контингент находился в Сирии с 2015 года для борьбы с терроризмом. Военные уже оставили две базы на юге страны. Сирийская армия заняла эти объекты, передача проходила в координации с американской стороной. Ранее Пентагон анонсировал планы сохранить в Сирии не меньше 500 военных. Но теперь Вашингтон решил поставить точку в десятилетней операции.