Американские СМИ выступили с заявлениями о нарушении свободы печати

Новости США. Свобода американской прессы под угрозой. В небольшом городе в штате Канзас произошел полицейский рейд в редакции местной газеты, после которого скончалась одна из совладельцев издания, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Как сообщают ее близкие, на это повлиял сильный стресс на фоне происходящего. Известно, что стражи порядка провели обыски в офисе издания и в доме его владельцев, конфисковав жесткие диски, документы и личные телефоны. Согласно ордеру, газета обвиняется в краже личных данных и компьютерных преступлениях. Жесткий обыск шокировал американцев, вызвав критику по всей стране. Многие СМИ выступили с заявлениями о нарушении свободы печати.