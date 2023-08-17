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Американские СМИ выступили с заявлениями о нарушении свободы печати

17 августа 2023 10:59
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Новости США. Свобода американской прессы под угрозой. В небольшом городе в штате Канзас произошел полицейский рейд в редакции местной газеты, после которого скончалась одна из совладельцев издания, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Американские СМИ выступили с заявлениями о нарушении свободы печати-1

Как сообщают ее близкие, на это повлиял сильный стресс на фоне происходящего. Известно, что стражи порядка провели обыски в офисе издания и в доме его владельцев, конфисковав жесткие диски, документы и личные телефоны. Согласно ордеру, газета обвиняется в краже личных данных и компьютерных преступлениях. Жесткий обыск шокировал американцев, вызвав критику по всей стране. Многие СМИ выступили с заявлениями о нарушении свободы печати.

# Журналистика # Фотофакт

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