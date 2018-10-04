Александр Лукашенко поздравил Бархама Салиха с избранием на пост президента Ирака

Новости Беларуси. Александр Лукашенко поздравил Бархама Салиха с избранием на пост президента Республики Ирак, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Также белорусский лидер выразил надежду на дальнейшее расширение сотрудничества между странами.

В должность главы государства Бархам Салих вступил 3 октября. На церемонии присяги он пообещал сохранить единство и безопасность Ирака. Через несколько часов после инаугурации политик объявил о назначении нового премьер-министра и поручил ему сформировать новый Кабмин.