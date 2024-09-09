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Алаудинов: волосы дыбом встают от содержимого гаджетов солдат ВСУ

09 сентября 2024 08:31
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Заместитель начальника Главного военно-политического управления Вооруженных сил РФ, командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов назвал содержимое устройств военнослужащих Украины «грязью». Об этом пишет ТАСС.

«Если честно, гаджеты противника - это тоже тема такая, очень специфическая. Иногда залазишь в их гаджеты, и у тебя реально волосы дыбом встают», – заявил он.

При этом он отметил, что иногда найденные в этих устройствах вещи шокируют. По его словам, часть телефонов принадлежит погибшим солдатам и пленным.

# Армия

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