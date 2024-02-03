Актёр Милош Бикович ушёл из сериала «Белый лотос» из-за претензий Украины

Российский и сербский актер Милош Бикович не будет продолжать съемки в американском сериале «Белый лотос» на канале HBO из-за давления Украины, пишет РИА Новости.

Об этом актер сообщил в своем Telegram-канале. Бикович подчеркнул, что работа в проекте «Белый лотос» ему нравилась, однако продолжение его участия в съемках сериала не представляется возможным в силу причин, которые выходят за рамки творчества, и актер «не готов менять свои принципы».

Милош Бикович также упомянул, что его детство прошло в стране, где шли боевые действия. «Я вырос в раздираемой войной стране. Когда мне было 11 лет, дни и ночи я проводил в убежищах, пока шли бомбардировки моей страны и моего родного города. Никому не желаю пережить такое. В мире все больше активных военных действий и конфликтов. У каждого из них свои обстоятельства. У каждого своя боль. Мне бы очень хотелось, чтобы когда-нибудь все это прекратилось и любовь восторжествовала», – написал в социальной сети Бикович.