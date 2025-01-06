Прямой эфир

Администрация Байдена намерена ввести новые санкции против РФ

06 января 2025 10:07
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Администрация Байдена планирует ввести ограничения против танкеров, перевозящих российские нефтепродукты по цене выше 60 долларов за баррель, передает Reuters. Об этом пишет РИА Новости.

Россия использует старые суда, чтобы обойти установленный лимит. США введут «большой пакет санкций» против РФ, включая меры против тех, у кого нефть продается по ценам выше предельного уровня.

Администрация Байдена намерена ввести новые санкции против РФ-1

Фото: x.com POTUS

Министр финансов США Джанет Йеллен подтвердила, что США продолжат ужесточение санкций против российского экспорта нефти и могут наложить санкции на суда, участвующие в перевозках.

Российская Федерация заявила, что страна выдержит санкционное давление, а у Запада не хватает смелости признать провал санкций. Ранее президент России Владимир Путин сказал, что санкции нанесли серьезный удар по мировой экономике и ухудшили жизнь миллионов людей.

# Международная политика

Другие новости рубрики

Все новости
Байден сказал, что знает Путина уже больше 47 лет
06 января 2025 09:40

Байден сказал, что знает Путина уже больше 47 лет

Российские войска взяли под контроль Курахово в Донбассе
06 января 2025 09:32

Российские войска взяли под контроль Курахово в Донбассе

Новый канцлер Австрии вступит в должность на этой неделе
06 января 2025 07:59

Новый канцлер Австрии вступит в должность на этой неделе