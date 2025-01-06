Администрация Байдена намерена ввести новые санкции против РФ

Россия использует старые суда, чтобы обойти установленный лимит. США введут «большой пакет санкций» против РФ, включая меры против тех, у кого нефть продается по ценам выше предельного уровня.

Администрация Байдена планирует ввести ограничения против танкеров, перевозящих российские нефтепродукты по цене выше 60 долларов за баррель, передает Reuters. Об этом пишет РИА Новости.

Министр финансов США Джанет Йеллен подтвердила, что США продолжат ужесточение санкций против российского экспорта нефти и могут наложить санкции на суда, участвующие в перевозках.

Российская Федерация заявила, что страна выдержит санкционное давление, а у Запада не хватает смелости признать провал санкций. Ранее президент России Владимир Путин сказал, что санкции нанесли серьезный удар по мировой экономике и ухудшили жизнь миллионов людей.