90 тысяч евро за гендерную несправедливость. Мэрия Парижа должна заплатить штраф

Новости Франции. Мэрия Парижа должна заплатить штраф за назначение на руководящие посты непропорционального количества мужчин и женщин, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В 2018 году на должности директоров и их заместителей были назначены 11 женщин и 5 мужчин. Закон предписывает, что соотношение при назначении должно составлять как минимум 60 на 40 %. В идеале их должно быть поровну.