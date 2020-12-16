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90 тысяч евро за гендерную несправедливость. Мэрия Парижа должна заплатить штраф

16 декабря 2020 18:56
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Новости Франции. Мэрия Парижа должна заплатить штраф за назначение на руководящие посты непропорционального количества мужчин и женщин, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Дискриминация мужчин обойдется в 90 тысяч евро.

90 тысяч евро за гендерную несправедливость. Мэрия Парижа должна заплатить штраф-1

В 2018 году на должности директоров и их заместителей были назначены 11 женщин и 5 мужчин. Закон предписывает, что соотношение при назначении должно составлять как минимум 60 на 40 %. В идеале их должно быть поровну.

Представители мэрии настаивают, что всего лишь стремились к ликвидации гендерной несправедливости.

# Гендерная политика # Фотофакт

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