Дозаправка, увеличился рабочий день пилотов. Европейские авиакомпании могут закрыться из-за антироссийских санкций

Многим компаниям грозит банкротство. Запрет на пролеты над территорией Беларуси и России максимально увеличивает маршрут. Это уже привело к проблемам с дозаправкой, за которую перевозчики вынуждены платить большие деньги. Возникли конфликты и с профсоюзами пилотов, так как для них увеличился рабочий день, что запрещено правилами ЕС. Под вопросом и выпуск новых самолетов. В Европе возможны перебои с поставкой из России титана – ключевого металла в авиаотрасли. В связи с этим Парламент ЕС призвал Еврокомиссию как можно скорее принять меры по поддержке авиакомпаний.