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Дозаправка, увеличился рабочий день пилотов. Европейские авиакомпании могут закрыться из-за антироссийских санкций

04 мая 2022 08:36
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Деятельность европейских авиаперевозчиков оказалась под угрозой из-за введенных против Беларуси и России санкций, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Европарламент принял проект резолюции, в котором говорится, что ограничения создали серьезные проблемы.

Дозаправка, увеличился рабочий день пилотов. Европейские авиакомпании могут закрыться из-за антироссийских санкций-1

Многим компаниям грозит банкротство. Запрет на пролеты над территорией Беларуси и России максимально увеличивает маршрут. Это уже привело к проблемам с дозаправкой, за которую перевозчики вынуждены платить большие деньги. Возникли конфликты и с профсоюзами пилотов, так как для них увеличился рабочий день, что запрещено правилами ЕС. Под вопросом и выпуск новых самолетов. В Европе возможны перебои с поставкой из России титана – ключевого металла в авиаотрасли. В связи с этим Парламент ЕС призвал Еврокомиссию как можно скорее принять меры по поддержке авиакомпаний.

# Экономический кризис # Фотофакт

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