В Восточной Европе начались крупнейшие учения НАТО «Троянский след-2022»

3 мая НАТО начало крупнейшие учения спецназа в Восточной Европе «Троянский след-2022». В них участвуют около трех с половиной тысяч военных из 30 стран. Это вдвое больше по сравнению с 2021 годом. Первая фаза масштабных военных игр стартовала в Болгарии и продлится до 13 мая, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Это главные учения сил спецопераций в Европе. Они будут проходить на земле, в воздухе и на море. Их основной задачей является повышение боеготовности и способности противостоять всякого рода внешним угрозам. В этом году перед военными будет поставлена еще одна задача – отработать ведение боевых действий совместно с обычными подразделениями войск США и стран НАТО.