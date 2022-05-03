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В Восточной Европе начались крупнейшие учения НАТО «Троянский след-2022»

03 мая 2022 11:53
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3 мая НАТО начало крупнейшие учения спецназа в Восточной Европе «Троянский след-2022». В них участвуют около трех с половиной тысяч военных из 30 стран. Это вдвое больше по сравнению с 2021 годом. Первая фаза масштабных военных игр стартовала в Болгарии и продлится до 13 мая, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

В Восточной Европе начались крупнейшие учения НАТО «Троянский след-2022»-1

Это главные учения сил спецопераций в Европе. Они будут проходить на земле, в воздухе и на море. Их основной задачей является повышение боеготовности и способности противостоять всякого рода внешним угрозам. В этом году перед военными будет поставлена еще одна задача – отработать ведение боевых действий совместно с обычными подразделениями войск США и стран НАТО.  

В Восточной Европе начались крупнейшие учения НАТО «Троянский след-2022»-4

Выстрелы сегодня были слышны и в Румынии. Там начались учения французских подразделений – это часть сил быстрого реагирования Североатлантического альянса, которые были отправлены в страну в феврале. Всего там находятся около тысячи иностранных военных.  

# Военные учения # Фотофакт

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