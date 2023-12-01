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8 млн человек ежегодно погибают от последствий табакокурения – ВОЗ

01 декабря 2023 06:14
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О табачной эпидемии сообщает Всемирная организация здравоохранения. 8 миллионов человек ежегодно погибает от последствий табакокурения, более 1,5 миллиона из них – пассивные курильщики, сообщили в программе новости «24 часа» на СТВ.

8 млн человек ежегодно погибают от последствий табакокурения – ВОЗ-1

Глобальной проблемой является повальная никотиновая зависимость молодежи. Правительства стран пытаются решить проблему.

Власти Франции и Великобритании собираются ужесточить запрет на курение в общественных местах и ограничить продажу одноразовых аппаратов для курения.

# Курение # Фотофакт

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