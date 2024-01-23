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8 человек стали жертвами массового убийства в США

23 января 2024 07:23
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В американском штате Иллинойс погибли 8 человек – они были застрелены в трех домах, которые находятся через дорогу друг от друга, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

8 человек стали жертвами массового убийства в США-1

В убийствах подозревают 23-летнего местного жителя, он предположительно знал жертв и сам проживал неподалеку. По предварительным данным, все убитые были членами одной семьи. Мотив нападения пока неизвестен. Полиция ведет поиск подозреваемого.

# Убийство # Новости США

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