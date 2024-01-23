8 человек стали жертвами массового убийства в США

В американском штате Иллинойс погибли 8 человек – они были застрелены в трех домах, которые находятся через дорогу друг от друга, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В американском штате Иллинойс погибли 8 человек – они были застрелены в трех домах, которые находятся через дорогу друг от друга, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В убийствах подозревают 23-летнего местного жителя, он предположительно знал жертв и сам проживал неподалеку. По предварительным данным, все убитые были членами одной семьи. Мотив нападения пока неизвестен. Полиция ведет поиск подозреваемого.