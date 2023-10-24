76% американцев считают Байдена слишком старым для новых выборов – соцопрос

48 % придерживаются такого же мнения о Дональде Трампе. Избиратели не испытывают восторга от того, что Байден или Трамп станут кандидатами от своих партий. Поддержка нынешнего главы Белого дома в последние несколько месяцев падает. Если он все же решится бороться за президентский пост, против него будет голосовать более половины избирателей.