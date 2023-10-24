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76% американцев считают Байдена слишком старым для новых выборов – соцопрос

24 октября 2023 07:14
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Новости США. Три четверти американцев считают Джо Байдена слишком старым для участия в новых выборах. Таковы данные соцопроса, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

76% американцев считают Байдена слишком старым для новых выборов – соцопрос-1

48 % придерживаются такого же мнения о Дональде Трампе. Избиратели не испытывают восторга от того, что Байден или Трамп станут кандидатами от своих партий. Поддержка нынешнего главы Белого дома в последние несколько месяцев падает. Если он все же решится бороться за президентский пост, против него будет голосовать более половины избирателей.

# Социологический опрос # Новости США # Фотофакт

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