76% американцев считают Байдена слишком старым для новых выборов – соцопрос

Новости США. Три четверти американцев считают Джо Байдена слишком старым для участия в новых выборах. Таковы данные соцопроса, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости США. Три четверти американцев считают Джо Байдена слишком старым для участия в новых выборах. Таковы данные соцопроса, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
48 % придерживаются такого же мнения о Дональде Трампе. Избиратели не испытывают восторга от того, что Байден или Трамп станут кандидатами от своих партий. Поддержка нынешнего главы Белого дома в последние несколько месяцев падает. Если он все же решится бороться за президентский пост, против него будет голосовать более половины избирателей.