59 украинских дронов уничтожено за ночь над территорией РФ

Системы ПВО РФ в течение ночи нейтрализовали над российской территорией и в районе Азовского моря 59 украинских дронов, пишет РИА Новости.

В Министерстве обороны РФ сообщили, что ночью с 24 на 25 декабря ВС Украины попытались атаковать объекты, расположенные на территории Российской Федерации. Так, в районе Белгородской области ликвидированы 26 БПЛА ВСУ, в небе над Воронежской областью – 23 дрона, в районе Курской, Брянской, Тамбовской областей – по 3, над Азовским морем – 1 беспилотник.