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59 украинских дронов уничтожено за ночь над территорией РФ

25 декабря 2024 08:36
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Системы ПВО РФ в течение ночи нейтрализовали над российской территорией и в районе Азовского моря 59 украинских дронов, пишет РИА Новости.

59 украинских дронов уничтожено за ночь над территорией РФ-1

Фото: Pinterest

В Министерстве обороны РФ сообщили, что ночью с 24 на 25 декабря ВС Украины попытались атаковать объекты, расположенные на территории Российской Федерации. Так, в районе Белгородской области ликвидированы 26 БПЛА ВСУ, в небе над Воронежской областью – 23 дрона, в районе Курской, Брянской, Тамбовской областей – по 3, над Азовским морем – 1 беспилотник.

# Международная политика

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