48-часовая забастовка общественного транспорта проходит в Берлине

Из-за этого в городе с населением около четырех миллионов человек полностью прекратили движение метро, трамваи и автобусы. Только электрички и региональные поезда работают в обычном режиме. Уже несколько месяцев профсоюз и транспортная компания не могут разрешить тарифный спор. Одно из главных требований – повысить зарплату на 750 евро для 16 тысяч сотрудников. Однако работодатель считает это условие невыполнимым. А пока стороны не могут договориться, страдают жители города и туристы.