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48-часовая забастовка общественного транспорта проходит в Берлине

27 марта 2025 07:37
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Транспортный коллапс в Берлине. Машинисты метро и водители автобусов вышли на 48-часовую забастовку, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

48-часовая забастовка общественного транспорта проходит в Берлине-2

Из-за этого в городе с населением около четырех миллионов человек полностью прекратили движение метро, трамваи и автобусы. Только электрички и региональные поезда работают в обычном режиме. Уже несколько месяцев профсоюз и транспортная компания не могут разрешить тарифный спор. Одно из главных требований – повысить зарплату на 750 евро для 16 тысяч сотрудников. Однако работодатель считает это условие невыполнимым. А пока стороны не могут договориться, страдают жители города и туристы.

# Акции протеста

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