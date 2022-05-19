300 поляков остались без работы из-за антироссийских санкций

Дело в том, что еще в конце апреля Министерство внутренних дел Польши обнародовало список лиц и компаний, на которые распространяются санкции, так как они якобы связаны с Россией. В этот список попала и организация из Вроцлава, которая работает в сфере медицины. После этого предприятие не смогло ничего продать или купить в Польше, а все счета оказались полностью заблокированы. Именно поэтому люди остались без работы. Они не могут получить зарплату за прошлый месяц и не знают, чего ожидать дальше. Планируют ли власти Польши как-то решать проблему, с которой столкнулись их граждане, пока неизвестно.

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