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300 поляков остались без работы из-за антироссийских санкций

19 мая 2022 09:57
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Новости Польши. Пример удивительной недальновидности европейской политики. В Польше антироссийские санкции ударили по местному населению. В результате 300 поляков остались без работы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

300 поляков остались без работы из-за антироссийских санкций-1

Дело в том, что еще в конце апреля Министерство внутренних дел Польши обнародовало список лиц и компаний, на которые распространяются санкции, так как они якобы связаны с Россией. В этот список попала и организация из Вроцлава, которая работает в сфере медицины. После этого предприятие не смогло ничего продать или купить в Польше, а все счета оказались полностью заблокированы. Именно поэтому люди остались без работы. Они не могут получить зарплату за прошлый месяц и не знают, чего ожидать дальше. Планируют ли власти Польши как-то решать проблему, с которой столкнулись их граждане, пока неизвестно.

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# Экономический кризис # Фотофакт

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