29 вагонов с углём сошли с рельсов в Иркутской области

Новости России. 12 января в 9:04 по местному времени (4:04 по мск) на перегоне «Делюр-Тыреть» в Иркутской области с рельсов сошла группа груженных углём вагонов грузового поезда.
Новости России. 12 января в 9:04 по местному времени (4:04 по мск) на перегоне «Делюр-Тыреть» в Иркутской области с рельсов сошла группа груженных углём вагонов грузового поезда.
Фото: ГУ МЧС России по Иркутской области
Как сообщается в пресс-службе Восточно-Сибирской железной дороги, происшествие обошлось без пострадавших, экологическая ситуация также вне опасности. Создана комиссия для расследования причин случившегося. К месту инцидента направлены восстановительные поезда.
Фото: ГУ МЧС России по Иркутской области
По сведениям ГУ МЧС России по Иркутской области, из 67 вагонов поезда за пределами рельсов оказались 29. Ведутся аварийно-восстановительные работы, поэтому в настоящее время движение перекрыто. По имеющейся информации, нарушена целостность опор контактной сети и 300 метров железнодорожного полотна в обоих направлениях.
Восточно-Сибирские транспортная прокуратура и СУ на транспорте СК РФ, ведут проверку.