29 вагонов с углём сошли с рельсов в Иркутской области

Новости России. 12 января в 9:04 по местному времени (4:04 по мск) на перегоне «Делюр-Тыреть» в Иркутской области с рельсов сошла группа груженных углём вагонов грузового поезда.

Фото: ГУ МЧС России по Иркутской области

Как сообщается в пресс-службе Восточно-Сибирской железной дороги, происшествие обошлось без пострадавших, экологическая ситуация также вне опасности. Создана комиссия для расследования причин случившегося. К месту инцидента направлены восстановительные поезда.

Фото: ГУ МЧС России по Иркутской области