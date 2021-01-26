28 триллионов тонн. Учёные оценили глобальные потери льда на Земле

Глобальные потери льда на Земле оценили в 28 триллионов тонн, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Британские ученые изучили состояние всех ледников планеты благодаря спутниковым данным.
Глобальные потери льда на Земле оценили в 28 триллионов тонн, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Британские ученые изучили состояние всех ледников планеты благодаря спутниковым данным.
Подобный анализ стал первым в своем роде. Он охватил полярные щиты в Гренландии и Антарктиде, шельфовые и морские льды, дрейфующие в Северном Ледовитом и Южном океанах, а также 215 тысяч горных ледников.
Ученые также установили, что скорость потери льда на Земле заметно возросла. Если в начале 90-х прошлого века она составляла 800 миллионов тонн в год, то в 2017 – уже 1 триллион 300 миллионов.
Такую тенденцию специалисты связывают с глобальным потеплением.