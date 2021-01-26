28 триллионов тонн. Учёные оценили глобальные потери льда на Земле

Глобальные потери льда на Земле оценили в 28 триллионов тонн, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Британские ученые изучили состояние всех ледников планеты благодаря спутниковым данным.

Подобный анализ стал первым в своем роде. Он охватил полярные щиты в Гренландии и Антарктиде, шельфовые и морские льды, дрейфующие в Северном Ледовитом и Южном океанах, а также 215 тысяч горных ледников.