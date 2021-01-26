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28 триллионов тонн. Учёные оценили глобальные потери льда на Земле

26 января 2021 07:31
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Глобальные потери льда на Земле оценили в 28 триллионов тонн, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Британские ученые изучили состояние всех ледников планеты благодаря спутниковым данным.

28 триллионов тонн. Учёные оценили глобальные потери льда на Земле-1

Подобный анализ стал первым в своем роде. Он охватил полярные щиты в Гренландии и Антарктиде, шельфовые и морские льды, дрейфующие в Северном Ледовитом и Южном океанах, а также 215 тысяч горных ледников.

28 триллионов тонн. Учёные оценили глобальные потери льда на Земле-4

Ученые также установили, что скорость потери льда на Земле заметно возросла. Если в начале 90-х прошлого века она составляла 800 миллионов тонн в год, то в 2017 – уже 1 триллион 300 миллионов.

Такую тенденцию специалисты связывают с глобальным потеплением.

28 триллионов тонн. Учёные оценили глобальные потери льда на Земле-7

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# Экология # Фотофакт

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