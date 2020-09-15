Результат глобального потепления: от крупнейшего ледника Гренландии откололся айсберг

Арктика тает на глазах. От крупнейшего шельфового ледника Гренландии откололся огромный айсберг, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Его площадь составила более чем 110 квадратных километров. Спустя какое-то время ледяная глыба раскололась еще на несколько частей.

По словам ученых, сложившаяся ситуация – результат глобального потепления. Повышение температуры воздуха и морской воды оказывает катастрофическое воздействие на ледяной щит Гренландии. Только за минувший год он потерял рекордные полтриллиона тонн льда. Если ситуация продолжит ухудшаться, через 20 лет от глыбы может не остаться и следа.