240 тысяч человек вышли на улицы Польши с требованиями от руководства страны «не нарушать демократические и европейские ценности»

Новости Польши. Двести сорок тысяч человек вышли на улицы Польши с антиправительственным маршем. Митингующие с лозунгами «Мы в Европе, здесь и останемся» требовали от руководства страны «не нарушать демократические и европейские ценности».

Параллельно с этими событиями в центре Варшавы собрались сторонники правящей партии «Право и справедливость». Правда, их оказалось не в пример меньше – четыре с половиной тысячи человек.

Отмечу, что камень преткновения между Польшой и ЕС – ряд принятых законов, которые ужесточают контроль над многими общественными институтами страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.