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215 туристических групп могут быть заблокированы в горах на Тайване из-за страшного землетрясения

03 апреля 2024 10:41
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Около тысячи человек могут быть заблокированы в национальном парке на Тайване после произошедшего здесь землетрясения. Предполагается, что на данный момент в горах находятся 215 туристических групп, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

215 туристических групп могут быть заблокированы в горах на Тайване из-за страшного землетрясения-1

Основной угрозой для жизни людей на территории парка стал камнепад. Согласно данным местных властей, по меньшей мере два человека уже пострадали, один из них госпитализирован. Экстренные службы начали спасательную операцию, в скором времени планируется полностью эвакуировать все население с территории парка.

Напомним, сегодня утром у восточного побережья Тайваня произошла серия крупных землетрясений.

# Землетрясение

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