215 туристических групп могут быть заблокированы в горах на Тайване из-за страшного землетрясения

Около тысячи человек могут быть заблокированы в национальном парке на Тайване после произошедшего здесь землетрясения. Предполагается, что на данный момент в горах находятся 215 туристических групп, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Около тысячи человек могут быть заблокированы в национальном парке на Тайване после произошедшего здесь землетрясения. Предполагается, что на данный момент в горах находятся 215 туристических групп, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Основной угрозой для жизни людей на территории парка стал камнепад. Согласно данным местных властей, по меньшей мере два человека уже пострадали, один из них госпитализирован. Экстренные службы начали спасательную операцию, в скором времени планируется полностью эвакуировать все население с территории парка.
Напомним, сегодня утром у восточного побережья Тайваня произошла серия крупных землетрясений.