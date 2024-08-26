200 населённых пунктов эвакуированы в Бразилии из-за пожара

200 населенных пунктов эвакуированы в Бразилии из-за пожара. Два человека погибли. Огонь охватил юго-восточные регионы. Наиболее пострадал штат Сан-Паулу, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
200 населенных пунктов эвакуированы в Бразилии из-за пожара. Два человека погибли. Огонь охватил юго-восточные регионы. Наиболее пострадал штат Сан-Паулу, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Там горит свыше 50 тысяч квадратных метров площади. Эпицентр находится на плантациях сахарного тростника. Власти объявили о создании кризисного штаба. Он будет работать для оказания помощи пострадавшим. Спасатели тем временем продолжают борьбу со стихией. В тушении задействованы сотни пожарных и авиация. Осложняют ситуацию сильный ветер и засуха.