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200 населённых пунктов эвакуированы в Бразилии из-за пожара

26 августа 2024 06:10
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200 населенных пунктов эвакуированы в Бразилии из-за пожара. Два человека погибли. Огонь охватил юго-восточные регионы. Наиболее пострадал штат Сан-Паулу, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

200 населённых пунктов эвакуированы в Бразилии из-за пожара-2

Там горит свыше 50 тысяч квадратных метров площади. Эпицентр находится на плантациях сахарного тростника. Власти объявили о создании кризисного штаба. Он будет работать для оказания помощи пострадавшим. Спасатели тем временем продолжают борьбу со стихией. В тушении задействованы сотни пожарных и авиация. Осложняют ситуацию сильный ветер и засуха.

# Пожар

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