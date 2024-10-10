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20 человек погибли в результате шторма в Алжире и Марокко

10 октября 2024 10:40
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Как минимум 20 человек погибли в результате шторма, который обрушился на Алжир и Марокко, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

20 человек погибли в результате шторма в Алжире и Марокко-2

Впервые за полвека он принес редкие для этого региона дожди. Всего за несколько дней в некоторых районах выпало больше годовой нормы осадков. Последовавшее за этим наводнение принесло тяжелые разрушения. Уничтожены фермерские хозяйства и посевы, подмыты дороги и дома. Ситуацию ухудшает то, что в зоне подтопления оказались районы, которые пострадали от землетрясения в 2023 году.

20 человек погибли в результате шторма в Алжире и Марокко-4

Но есть и приятные последствия стихии. Благодаря ей вода пришла даже в те районы, которые долгое время страдали от засухи. Кроме того, миллионы людей по всему миру впервые в жизни смогли увидеть кадры ушедшей под воду пустыни Сахара. 

# Природные катаклизмы

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