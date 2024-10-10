20 человек погибли в результате шторма в Алжире и Марокко

Как минимум 20 человек погибли в результате шторма, который обрушился на Алжир и Марокко, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Впервые за полвека он принес редкие для этого региона дожди. Всего за несколько дней в некоторых районах выпало больше годовой нормы осадков. Последовавшее за этим наводнение принесло тяжелые разрушения. Уничтожены фермерские хозяйства и посевы, подмыты дороги и дома. Ситуацию ухудшает то, что в зоне подтопления оказались районы, которые пострадали от землетрясения в 2023 году.