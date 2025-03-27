19fortyfive: сотрудничество США с РФ грозит уничтожением НАТО

Смена подхода к отношениям между Россией и США может повлечь за собой распад НАТО, пишет портал 19fortyfive. Администрация лидера США Дональда Трампа стремится к взаимодействию с РФ, устраняя источники напряжения, в том числе украинский конфликт. Об этом пишет РИА Новости.

В статье говорится, что существование НАТО уже ставится под вопрос в США и ЕС. Если Европа и дальше будет демонстрировать свою независимость от Америки, то альянс окажется под угрозой.

Россия, в собственную очередь, высказывает обеспокоенность активностью НАТО у своих границ, но при этом готова к диалогу на равноправной основе, если Запад откажется от милитаризации региона.