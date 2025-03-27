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19fortyfive: сотрудничество США с РФ грозит уничтожением НАТО

27 марта 2025 12:22
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Смена подхода к отношениям между Россией и США может повлечь за собой распад НАТО, пишет портал 19fortyfive.  Администрация лидера США Дональда Трампа стремится к взаимодействию с РФ, устраняя источники напряжения, в том числе украинский конфликт. Об этом пишет РИА Новости.

19fortyfive: сотрудничество США с РФ грозит уничтожением НАТО-1

Фото: pixabay

В статье говорится, что существование НАТО уже ставится под вопрос в США и ЕС. Если Европа и дальше будет демонстрировать свою независимость от Америки, то альянс окажется под угрозой. 

Россия, в собственную очередь, высказывает обеспокоенность активностью НАТО у своих границ, но при этом готова к диалогу на равноправной основе, если Запад откажется от милитаризации региона.

# Международная политика

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