18 штатов Мексики охвачено огнём – уничтожены тысячи гектаров леса

Пожары в Мексике уничтожили тысячи гектаров леса, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ. В огне 18 штатов. Локализовать очаги пока не удается.

Работе пожарных мешает ветер. Одним из наиболее пострадавших стал штат Веракрус. Там огнем объято 620 гектаров. Люди эвакуированы в безопасные места. Многие жилые дома сгорели. Пожар охватил высокогорные фермы, в результате чего погиб домашний скот, также уничтожена сельскохозяйственная техника.