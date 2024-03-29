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18 штатов Мексики охвачено огнём – уничтожены тысячи гектаров леса

29 марта 2024 07:22
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Пожары в Мексике уничтожили тысячи гектаров леса, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ. В огне 18 штатов. Локализовать очаги пока не удается.

18 штатов Мексики охвачено огнём – уничтожены тысячи гектаров леса-1

Работе пожарных мешает ветер. Одним из наиболее пострадавших стал штат Веракрус. Там огнем объято 620 гектаров. Люди эвакуированы в безопасные места. Многие жилые дома сгорели. Пожар охватил высокогорные фермы, в результате чего погиб домашний скот, также уничтожена сельскохозяйственная техника.

# Пожар # Новости Мексики

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