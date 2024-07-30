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17-летний парень напал с ножом на детский танцевальный клуб в Британии

30 июля 2024 07:48
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Трагедия, которая произошла в Великобритании, повергла в шок всю страну. В городе Саутпорт молодой человек напал с ножом на детский танцевальный клуб. Погибли два ребенка, еще девять человек получили ранения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

17-летний парень напал с ножом на детский танцевальный клуб в Британии-1

Среди них двое взрослых, которые пытались остановить злоумышленника. По словам медиков, шесть детей сейчас находятся в критическом состоянии. По подозрению в нападении арестован 17-летний юноша, который живет в соседнем городе. О его мотивах пока ничего неизвестно. Но полиция не рассматривает это преступление как теракт. Также там считают, что нападавший действовал в одиночку.

В ходе следствия выяснилось, что он готовился к преступлению, так как приехал к детскому центру на такси и на нем была маска. Соболезнование семьям погибших выразили королевская семья и премьер-министр страны.

# Убийство # Новости Великобритании

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