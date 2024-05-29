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17 человек погибли из-за циклона в Индии и Бангладеш

29 мая 2024 08:53
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Увеличивается количество жертв циклона в Индии и Бангладеш. По последним данным, погибли 17 человек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

17 человек погибли из-за циклона в Индии и Бангладеш-1

Продолжаются поиски двух человек. Для ликвидации последствий стихии мобилизованы военные, им помогают волонтеры. Более миллиона жителей Индии и Бангладеш ранее были эвакуированы. Тысячи человек остались без электричества.

# Природные явления

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