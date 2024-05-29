17 человек погибли из-за циклона в Индии и Бангладеш

Увеличивается количество жертв циклона в Индии и Бангладеш. По последним данным, погибли 17 человек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Продолжаются поиски двух человек. Для ликвидации последствий стихии мобилизованы военные, им помогают волонтеры. Более миллиона жителей Индии и Бангладеш ранее были эвакуированы. Тысячи человек остались без электричества.