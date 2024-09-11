152 человека стали жертвами тайфуна во Вьетнаме

Около 300 человек числятся погибшими или пропавшими без вести по причине мощного паводка во Вьетнаме, пишет ТАСС со ссылкой на Вьетнамское информагентство.
Около 300 человек числятся погибшими или пропавшими без вести по причине мощного паводка во Вьетнаме, пишет ТАСС со ссылкой на Вьетнамское информагентство.
Сообщается, что из-за наводнений и оползней в ряде провинций на севере Вьетнама погибли 152 местных жителя, 140 – пропали без вести.
Власти Ханоя объявили о возникновении угрозы затопления районов центральной части города, так как наблюдается стремительный подъем уровня воды в реке Хонгха.