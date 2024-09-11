Прямой эфир

152 человека стали жертвами тайфуна во Вьетнаме

11 сентября 2024 12:45
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Около 300 человек числятся погибшими или пропавшими без вести по причине мощного паводка во Вьетнаме, пишет ТАСС со ссылкой на Вьетнамское информагентство.

Сообщается, что из-за наводнений и оползней в ряде провинций на севере Вьетнама погибли 152 местных жителя, 140 – пропали без вести.

Власти Ханоя объявили о возникновении угрозы затопления районов центральной части города, так как наблюдается стремительный подъем уровня воды в реке Хонгха.

# ЧП

Другие новости рубрики

Все новости
Прокурор Парижа назвала дело против Павла Дурова показательным
11 сентября 2024 12:13

Прокурор Парижа назвала дело против Павла Дурова показательным

В Дрездене обрушился мост через Эльбу
11 сентября 2024 11:14

В Дрездене обрушился мост через Эльбу

«Это было что-то вроде три на одного» – как американцы восприняли дебаты Трампа и Харрис?
11 сентября 2024 11:04

«Это было что-то вроде три на одного» – как американцы восприняли дебаты Трампа и Харрис?