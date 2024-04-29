14 человек погибли в ДТП с автобусом в Мексике

Как минимум 14 человек погибли в крупном ДТП в центральной Мексике. Там пассажирский автобус на полной скорости потерял управление и опрокинулся на бок, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

На помощь местным спасателям и медикам прибыли специалисты из трех соседних штатов. Сообщается о 31 пострадавшем. Несколько человек в тяжелом состоянии доставили в больницу на вертолетах. Пока неизвестно, что стало причиной аварии. По одной из версий, она произошла из-за плохого технического состояния автобуса. Как сообщили местные СМИ, во время движения у него отлетели два колеса.