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14 человек погибли в ДТП с автобусом в Мексике

29 апреля 2024 07:57
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Как минимум 14 человек погибли в крупном ДТП в центральной Мексике. Там пассажирский автобус на полной скорости потерял управление и опрокинулся на бок, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

14 человек погибли в ДТП с автобусом в Мексике-1

На помощь местным спасателям и медикам прибыли специалисты из трех соседних штатов. Сообщается о 31 пострадавшем. Несколько человек в тяжелом состоянии доставили в больницу на вертолетах. Пока неизвестно, что стало причиной аварии. По одной из версий, она произошла из-за плохого технического состояния автобуса. Как сообщили местные СМИ, во время движения у него отлетели два колеса.

# Авария # Новости Мексики

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