В Гродненской области восстанавливают Любчанский замок

В семнадцатом веке Любчанский замок стал одной из резиденцией Радивиллов. Здесь же размещался их музей и родовой архив, а также действовала одна из самых больших типографий того времени.

Любчанский замок мало известен в Беларуси. Но это никак не умоляет его исторического значения. Здесь соединилась архитектура трёх столетий. Его построили в 16 веке, перестраивали в 19. Свой окончательный вид приобрёл в 20 веке. Последний, кстати,

стал самым разрушительным для памятника архитектуры.

Уже второй год подряд будущий архитектор минчанка Катя Иванашко вместе с друзьями приезжает в небольшой посёлок Любча в Гродненской области.

- Для меня Любча - это рай на земле. Я здесь беспричинно счастлива, несмотря на то, что мы здесь много работаем. Стараемся быстрее сделать, как можно больше, - говорит Екатерина Иванашко.