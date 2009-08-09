В Гродненской области восстанавливают Любчанский замок

В семнадцатом веке Любчанский замок стал одной из резиденцией Радивиллов. Здесь же размещался их музей и родовой архив, а также действовала одна из самых больших типографий того времени.
Любчанский замок мало известен в Беларуси. Но это никак не умоляет его исторического значения. Здесь соединилась архитектура трёх столетий. Его построили в 16 веке, перестраивали в 19. Свой окончательный вид приобрёл в 20 веке. Последний, кстати,
стал самым разрушительным для памятника архитектуры.
Уже второй год подряд будущий архитектор минчанка Катя Иванашко вместе с друзьями приезжает в небольшой посёлок Любча в Гродненской области.
- Для меня Любча - это рай на земле. Я здесь беспричинно счастлива, несмотря на то, что мы здесь много работаем. Стараемся быстрее сделать, как можно больше, - говорит Екатерина Иванашко.
Результат усилий уже виден: практически реконструирована одна из двух сохранившихся башен. На очереди восстановление оборонительной стены. Работа скрупулезная. Лишь на реставрацию одного метра старинных рисунков потребовалось две недели, а воссоздать нужно в сорок раз больше.
Впервые молодежный трудовой десант в Любче высадился пять лет назад. Теперь приезжают каждый год. Для реставраторов-профессионалов помощь волонтеров-добровольцев как нельзя кстати.
- Зараз студэнты дапамагалі ў аднаўленни фаферкавай прыбудовы. Таксама ўмацоўвали некаторыя элементы замку, якія патрабуюць кансервацыі, - рассказал Роман Забелло, председатель общественного объединения «Белорусская ассоциация студентов-архитекторов».
К концу августа добровольцы планируют восстановить угловую башню с редкими рисунками. А затем возьмутся за оборонительную стену.