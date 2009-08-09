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В Гродненской области восстанавливают Любчанский замок

09 августа 2009 16:29
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В семнадцатом веке Любчанский замок стал одной из резиденцией Радивиллов. Здесь же размещался их музей и родовой архив, а также действовала одна из самых больших типографий того времени.

Любчанский замок мало известен в Беларуси. Но это никак не умоляет его исторического значения. Здесь соединилась архитектура трёх столетий. Его построили в 16 веке, перестраивали в 19. Свой окончательный вид приобрёл в 20 веке. Последний, кстати,
стал самым разрушительным для памятника архитектуры.

Уже второй год подряд будущий архитектор минчанка Катя Иванашко вместе с друзьями приезжает в небольшой посёлок Любча в Гродненской области.

- Для меня Любча - это рай на земле. Я здесь беспричинно счастлива, несмотря на то, что мы здесь много работаем. Стараемся быстрее сделать, как можно больше, - говорит Екатерина Иванашко.

В Гродненской области восстанавливают Любчанский замок -1

В Гродненской области восстанавливают Любчанский замок -3

Результат  усилий уже виден: практически реконструирована одна из двух сохранившихся башен. На очереди восстановление  оборонительной стены. Работа скрупулезная. Лишь на реставрацию  одного метра старинных рисунков  потребовалось две недели, а  воссоздать нужно  в сорок раз  больше.

Впервые молодежный трудовой десант в Любче высадился пять лет назад. Теперь приезжают каждый год. Для реставраторов-профессионалов  помощь волонтеров-добровольцев как нельзя кстати.

- Зараз студэнты дапамагалі  ў аднаўленни фаферкавай прыбудовы. Таксама ўмацоўвали некаторыя элементы замку, якія патрабуюць кансервацыі, - рассказал Роман Забелло, председатель общественного объединения  «Белорусская ассоциация студентов-архитекторов».

В Гродненской области восстанавливают Любчанский замок -6

К концу августа  добровольцы  планируют восстановить   угловую башню с редкими рисунками. А затем возьмутся  за оборонительную стену.

В Гродненской области восстанавливают Любчанский замок -9

В Гродненской области восстанавливают Любчанский замок -11

В Гродненской области восстанавливают Любчанский замок -13

В Гродненской области восстанавливают Любчанский замок -15

В Гродненской области восстанавливают Любчанский замок -17

В Гродненской области восстанавливают Любчанский замок -19

 

# Достопримечательности Беларуси # Туризм # Замки Беларуси

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