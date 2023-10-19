Споровская кухня – бренд Березовского района. Какие вкусные блюда можно попробовать?

Споровская кухня – бренд Березовского района. Жены рыбаков всегда знали толк в рецептах. Сушеная рыбка в печи на соломе – фирменное блюдо, нематериальное наследие страны. Это нужно попробовать.

Рады вас бачыць на нашай Спораўскай зямлі неардынарных, вясёлых, не такіх, як усюды. Гасцей мы сустракаем не хлебным, а рыбным нашым караваем. Лепшы падарунак.

Смакота. Нина Ивановна Пашкевич хранительница местной кухни. Кулинарные секреты перешли по наследству. Рыбу здесь не чистят, а чешут. Вариантов, что у Тоси из фильма «Девчата». Только вместо картошки вареной-жареной, здесь щучка фаршированная праздничная, хрустящие, как чипсы, карасики и наваристый супчик – крышаны. Меню отменное.