Споровская кухня – бренд Березовского района. Какие вкусные блюда можно попробовать?

Споровская кухня – бренд Березовского района. Жены рыбаков всегда знали толк в рецептах. Сушеная рыбка в печи на соломе – фирменное блюдо, нематериальное наследие страны. Это нужно попробовать.
Споровская кухня – бренд Березовского района. Жены рыбаков всегда знали толк в рецептах. Сушеная рыбка в печи на соломе – фирменное блюдо, нематериальное наследие страны. Это нужно попробовать.
Рады вас бачыць на нашай Спораўскай зямлі неардынарных, вясёлых, не такіх, як усюды. Гасцей мы сустракаем не хлебным, а рыбным нашым караваем. Лепшы падарунак.
Смакота. Нина Ивановна Пашкевич хранительница местной кухни. Кулинарные секреты перешли по наследству. Рыбу здесь не чистят, а чешут. Вариантов, что у Тоси из фильма «Девчата». Только вместо картошки вареной-жареной, здесь щучка фаршированная праздничная, хрустящие, как чипсы, карасики и наваристый супчик – крышаны. Меню отменное.
Нина Пашкевич, заведующий Споровским центром культуры и досуга:
Рыбу мы нашу памылі, пачысцілі, ікру з карася дасталі. Будзем фаршараваць яго, але перш трэба зрабіць начынне. Я натру моркву і з цыбулькай, вось гэтую ікру прасмажым на патэльні.
Смачна рыба карасі, да ядзяць яе не ўсе. Не забываем посолить, поперчить начинку, как все обжарится до золотистой корочки, начинаем вкусную операцию. Берите секреты на карандаш.
Нина Пашкевич:
Парэзала дробненька па спінцы і па хвосціку, тады знікаюць усе дробныя костачкі. Перчыкам, прыпраўкай. Ну а зараз будзем начыняць і фаршаваць нашу рыбку.
Сверху одеваем на карасика шубку из сметаны с чесночком и горчицей. Чтобы хорошенько подрумянился. А пока рыбка напитается, наши хозяюшки предложили идеальное блюдо для семьи – 3 в 1. Заполняем чугунок картошкой, луковицей, лаврушкой и завершаем композицию сушеными карасиками. А сейчас внимание, для аромата и навара добавляем кусочек сальца, перекрученного с чесночными стрелками. Соль-перец по вкусу. Стакан воды и можно поддать огоньку. Отправляем все в печь на 40 минут.
Нина Пашкевич:
Якая прыгажосць, сапраўдны залаты карасік, скульптура, што стаіць каля возера. Як наварыста атрымалася, часныком пахне. Пасыпае кропчыкам, булёнчык гатовы, зараз дастанем рыбку, атрымалася тры стравы. Цяпер людзі будуць ведаць, што ёсць такое Спорава, дзе жывецца весела і выдатна, таму няхай тэлефануюць, скажуць, колькі іх людзей, мы каждаму прыгатуем рыбку.
На гастротуре в Спорово уже побывало немало иностранцев: голландцы, китайцы, англичане. Присоединяйтесь! Здесь вас накормят от души, угостят чайком на травах с медом, а еще закружат в польке и развеселят так, что будете вспоминать долго.
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