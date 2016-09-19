«Рыбалка, грибалка, в бане помывалка»: как развивают агроэкотуризм в Россонском районе

Новости Беларуси. Национальный старинный быт в сочетании с цивилизацией. Все это агроэкотуризм, в котором Беларусь преуспевает. Сегодня гостей принимают почти в трех тысячах усадеб, расположенных в самых живописных уголках страны. В одних предлагают отдельный домик с камином, бильярд и баню, а в других – небольшую комнату в деревянном доме и таз с колодезной водой для умывания.

Герой сюжета в усадьбу превратил здание сельской больницы.

Александр Кролл признается, что организовать бизнес несложно, тем более с поддержкой государства.

Алексей Ансон, турист (Санкт-Петербург):

В моей комнате есть прекрасный камин, у которого можно очень хорошо вечером посидеть и забыться под щелкающие дрова.

А еще целая стена здесь отведена под домашнюю библиотеку.

Здесь Гоголь, Пушкин, даже Маркс и Энгельс. Хорошие соседи для жителя культурной российской столицы, – смеется Алексей. Мужчина из Санкт-Петербурга уже в восьмой раз отпуск проводит в Беларуси. Причем на одной и той же агроусадьбе – под Россонами.

Алексей Ансон, турист (Санкт-Петербург):

Для нас это довольно-таки бюджетно. И одновременно приятно, потому что здесь встречаешь добрых хозяев, которые расположены к тебе. Природу чистую, красивую, дышишь свежим воздухом. И пользуешься всеми дарами природы: рыбалка, грибы.

В деревню люди чаще всего сбегают от городской суеты. Здесь же – свежий воздух, размеренный образ жизни и, конечно же, общение с замечательными животными. В белорусских агроусадьбах гостям нередко предлагают деревенский быт в сочетании с цивилизацией.

Здесь «уживаются» WI-FI и самотканые ковры, современный санузел и баня по-черному, скороварка и русская печь.

Вера Кролл, хозяйка агроусадьбы:

Потчуем самым обыкновенным, что кушают белорусы. Картошка, драники, комы делаешь. Блины из русской печи вообще гости прозвали царские блины.

Среди развлечений в сентябре, как шутят приезжие, рыбалка, грибалка, в бане помывалка. А еще – верховые прогулки на лошадях, сплав на лодках или байдарках, катание на велосипедах. При желании можно даже порубить дрова или накосить травы.

Любой каприз – за ваши деньги.

Александр Кролл, хозяин агроусадьбы:

Агротуризм – это изначально вид самозанятости. То есть какого-то большого дохода не предполагается изначально. Любой человек, который неленивый, может этим заниматься.

Наталья Дединец, заместитель начальника отдела образования, спорта и туризма Россонского райисполкома:

На сегодняшний день в районе уже создана достаточно хорошая туристическая база: имеются охотничьи домики, объекты придорожного сервиса, частные домики отдыха.

Всего в Беларуси насчитывается не меньше трех тысяч агроусадеб с любым набором услуг.

Отдыхать на селе стало модно. А строить собственный сельский бизнес помогает государство. В двойном выигрыше остаются хозяева усадьб, ведь они живут в гармонии с природой и при этом еще неплохо зарабатывают.