Новый маршрут для байдарок пройдет по реке Друть

Новый водный маршрут связал три области – Витебскую, Могилевскую и Гомельскую.

Начинается он в районе поселка Улла в Бешенковичском районе, включает водный отрезок по реке Улла и завершается в Рогачеве, где Друть впадает в Днепр. Общая протяженность маршрута – 350 км. Причем для того чтобы пройти весь путь до конца (а сделать это предлагают на байдарках), понадобится около трех недель, пишет «Рэспублiка».

Вдоль маршрута уже расположено 18 агроусадеб, в дальнейшем их число будет расти. Каждая усадьба имеет небольшую стоянку для лодок, поэтому уставшие путешественники смогут остаться в домиках на ночь или на трапезу.