Новогодний туризм и рождественские каникулы

Рождественские каникулы для многих стали не просто выходными. Все больше наших соотечественников стремятся провести зимний отпуск с пользой и удовольствием.

Каждый год на Рождество — в Беларуси, а в нынешнем Елена решила расширить географию активного отдыха. Зимнее путешествие — хороший заряд бодрости и отличного настроения на весь год.

Арабские Эмираты, Египет, Мальдивы. Путешествие в лето — особенность зимних предпочтений наших туристов и время холодного расчета на «горящие туры». Даже у тех, кто весь год твердил о кризисе, к Рождеству финансовые сомнения растаяли – работа работой, а каникулы по расписанию. Решили многие и вопреки курсам валют отправились на курорты.

Светлана Козленко, специалист по туризму:

Те, кто мог себе позволить дорогой новогодний отдых, в этом году точно также едут. Может, отказались от Египта и поехали в белорусский санаторий, но все равно ездят.

Укрепить здоровье и отдохнуть. Каждый десятый белорус встретил Новый год на родине в отечественных санаториях. Остальные желающие просто не успели купить путевки. Повышенный спрос на белорусские здравницы вынудил многих, что называется, «на ходу» изменить место встречи с рождественской сказкой.

Наталья Запольская, менеджер по туризму:

Проще попасть в Египет, чем в белорусский санаторий. Иногда купить путёвку можно только за месяц. Поэтому белорусский отдых нужно планировать заранее.

Аква-party в стиле Christmas. Любители подводного плаванья в Новогодние праздники взялись за руки в отечественной акватории. Приятная компания и ёлка – главные атрибуты праздника. Вопросу «где» они предпочитают «как и с кем».

Андрей Смирнов, руководитель дайвинг-центра:

Самое интересное всегда находится где-то близко и рядом с нами. Главное, найти и понять, что это нужно для тебя. В дайвинг люди приходят, чтобы попробовать себя, потом понимают, что это увлекательно и интересно и начинают заниматься этим всю жизнь.

Елка, Дед Мороз и подарки. И что самое приятное — череда выходных. Провести их на любимом диване, отправится в путешествия или активно отдохнуть — выбор каждого. Главное — получить от этих новогодних дней радость и в удовольствие.