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Мистические места Мозыря. Рассказываем про Чёртову гору и Долину ангелов

09 ноября 2023 12:49
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Магическое место всегда было овеяно легендами. Так, в конце экотропы есть Чертова гора. Ученые предполагают, что там было языческое капище, рассказали в программе «Земля памяти» на СТВ. Есть здесь Долина смерти. Но не пугайтесь, это не фильм ужасов, а часть истории.

Мистические места Мозыря. Рассказываем про Чёртову гору и Долину ангелов-1

Виталина Сайфутдинова, старший научный сотрудник Мозырского объединенного краеведческого музея:
Считается, что в этом месте произошла первая битва мозырян с татаро-монголами, и поскольку мозыряне не были готовы к сражению, то были разбиты. И в черте заказника расположена еще одна долина Долина ангелов. Считается, что название дали два монастыря, которые были расположены недалеко друг от друга – мужской и женский, и орденское одеяние цистерцианцев белого цвета. Люди, увидев, что поселились монахи, похожие на ангелов, назвали это место Долина ангелов.

Мозырские овраги – феномен белорусской природы. Показываем эти красоты – подробности здесь.

Мистические места Мозыря. Рассказываем про Чёртову гору и Долину ангелов-4

Жители Мозыря проверили – это работает. Два бука чудом срослись вместе, и если пройти под аркой и загадать желание – сбудется, даже не сомневайтесь.

Подробности в видео.

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