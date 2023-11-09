Мистические места Мозыря. Рассказываем про Чёртову гору и Долину ангелов

Магическое место всегда было овеяно легендами. Так, в конце экотропы есть Чертова гора. Ученые предполагают, что там было языческое капище, рассказали в программе «Земля памяти» на СТВ. Есть здесь Долина смерти. Но не пугайтесь, это не фильм ужасов, а часть истории.

Виталина Сайфутдинова, старший научный сотрудник Мозырского объединенного краеведческого музея:

Считается, что в этом месте произошла первая битва мозырян с татаро-монголами, и поскольку мозыряне не были готовы к сражению, то были разбиты. И в черте заказника расположена еще одна долина – Долина ангелов. Считается, что название дали два монастыря, которые были расположены недалеко друг от друга – мужской и женский, и орденское одеяние цистерцианцев белого цвета. Люди, увидев, что поселились монахи, похожие на ангелов, назвали это место Долина ангелов. Мозырские овраги – феномен белорусской природы. Показываем эти красоты – подробности здесь.