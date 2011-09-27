Пятизвездочный отель «Пекин» откроется в Минске к 2014 году

В Ленинском районе Минска к 2014 году появятся пять новых гостиниц. Для столицы возведение объектов гостиничного бизнеса имеет принципиальное значение.

Сегодня в стадии реализации находятся проекты, которые дадут городу около 2 тысяч новых мест. Это серьезное подспорье к уже имеющимся 5,5 тысячам.

На днях состоялась закладка первого символического камня в основание пятизвездочного отеля, который расположится в парке 40-летия Октября на улице Красноармейской. Возводить его будут китайские инвесторы, название выбрано соответствующее – «Пекин». Новое сооружение станет не только одним из главных украшений города, но и продемонстрирует современные достижения Китая в сфере высоких технологий и в архитектуре.

Площадь комплекса составит 35 тысяч квадратных метров. Здесь разместятся 207 гостиничных номеров, фитнес-клуб, плавательный бассейн, конференц-зал на 300 мест, SPA-салон. Будут также три ресторана с белорусской, китайской и японской кухнями. Планируется, что в реализацию инвестиционного проекта зарубежные партнеры вложат около 70 млн. долларов, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение». Открыть новый комплекс с видом на реку Свислочь намечено к началу чемпионата мира по хоккею, который пройдет в Минске в 2014 году.

Еще три отеля вырастут вокруг стадиона «Динамо». На перекрестках улиц Свердлова и Кирова, а также Свердлова и Ульяновской проектируются гостиницы на 226 и 430 мест. На углу улиц Ленина и Кирова появится отель Hilton на 200 номеров.

В текущем году строители приступят к возведению гостиницы возле Лошицкого парково-усадебного комплекса. Ее основой станут реконструированные корпуса бывшей винокурни, которые обрастут современными пристройками.