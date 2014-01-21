К Чемпионату мира по хоккею усадьбы в Лошицком парке примет первых туристов

Лошицкий усадебно-парковый комплекс в Минске – удивительное и уникальное место. Особое внимание привлекает центральное здание комплекса – знаменитая усадьба, которая пережила не одно столетие, сменила несколько владельцев. Внешний и внутренний облик поместья, начиная с 16 века, много раз менялся и сегодня подходят к завершению работы по восстановлению усадьбы. Теперь ее можно увидеть практически такой, какой она была при последнем хозяине – Евстафьи Любанском.

Сейчас, в январе 2014 года, в центральном здании Лошицкого комплекса завершаются реставрационные, отделочные и художественные работы, сообщили в программе «Утро» на СТВ.

Елена Байнак, научный руководитель реставрационных работ:

Старались очень сделать так, чтобы было интересно и хорошо. Чтобы жизнь продолжалась у этого здания. Чтобы было куду прийти и посмотреть.

Особое внимание заслуживает камин, который специально привезли из Риги — таких всего два в Европе.

Евстафий Любанский выбрал для усадьбы особый стиль – русский модерн. К деревянной одноэтажной части поместья он добавил двухэтажную каменную пристройку. В итоге здание получилось разным по высоте и материалу, что придало выразительность и уникальность. Отделка усадьбы практически полностью сделана из дерева.

Деревянную часть пришлось воссоздавать заново — она была разобрана практически до нуля и собрана по дощечкам, по нюансам, по всем элементам заново.

Каждое помещение в усадьбе по просьбе Любанских было оформлено в своем стиле. К примеру, для библиотеки и столовой использовали элементы Ренессанса. Гостиные были выдержаны в одном из самых популярных стилей – Рококо.

Планируется, что первые туристы увидят полностью отреставрированный дом во время Чемпионата мира по хоккею.