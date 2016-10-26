Программа шведского стола, приуроченная к празднику Хэллоуин, ждёт посетителей кафе «Проспект»

Здесь можно забыть про бешеный ритм современной жизни, никуда не спешить, и просто получать наслаждение. Кафе «Проспект» от Белкоопсоюза приглашает гостей!

Тут каждый может выбрать уютное место по душе: кафе размещается на двух этажах, представляя собой два заведения в одном. Большие просторные залы, деревянные столы и лавки – это место окутывает историей и призывает вкусно поесть.

А удовлетворить свой аппетит действительно есть чем. Вы сможете насладиться великолепием первых блюд, которых, к слову, более 20 наименований, сытностью вторых и заказать себе на десерт экзотические фрукты или выпечку собственного производства.

В кафе можно не только вкусно полакомиться, но и развлечься! На террасе заведения удобно расположился детский уголок, где вашему малышу предлагают карандаши, раскраски и книжки. К услугам взрослых посетителей – трансляции спортивных соревнований.