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Программа шведского стола, приуроченная к празднику Хэллоуин, ждёт посетителей кафе «Проспект»

26 октября 2016 08:58
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Здесь можно забыть про бешеный ритм современной жизни, никуда не спешить, и просто получать наслаждение. Кафе «Проспект» от Белкоопсоюза приглашает гостей!

Тут каждый может выбрать уютное место по душе: кафе размещается на двух этажах, представляя собой два заведения в одном. Большие просторные залы, деревянные столы и лавки – это место окутывает историей и призывает вкусно поесть.

А удовлетворить свой аппетит действительно есть чем.  Вы сможете насладиться великолепием первых блюд, которых, к слову, более 20 наименований,  сытностью вторых и заказать себе на десерт экзотические фрукты или выпечку собственного производства.

В кафе можно не только вкусно полакомиться, но и развлечься! На террасе заведения удобно расположился детский уголок, где вашему малышу предлагают карандаши, раскраски и книжки.  К услугам взрослых  посетителей – трансляции спортивных соревнований.

# Фотофакт # Продукты питания # Кафе # Елена Пацко

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