Отдых в Турции с «Евроопт»: впечатления «удачливых» туристов

Турция! Берег Средиземного моря в регионе Кемер. Они – первые туристы от «Евроопта», которые выиграли 40 путевок на двоих в юбилейном 30-м туре игры «Удача в придачу!» и провели незабываемую неделю, возможно, самого шикарного отдыха в своей жизни!

Первые неизгладимые впечатления на «удачливых» туристов произвел, конечно же, один из лучших отелей Турции - с чудесным видом на море и горы, сочетающий в себе местный природный колорит и сервис, основанный на индивидуальном подходе. «Максимум счастья » таков принцип отеля. И это полностью соответствует действительности. Только представьте – огромная территория, собственный пляж длиной почти в километр, 14 бассейнов, аквапарк и кухня на любой вкус... И, разумеется, «все включено»!

Ну, а программа поездки – на зависть тем, кто все еще не решается принять участие в игре «Удача в придачу! Тут и развлекательные шоу, и концерты. И само собой, исторические места в экскурсионной доступности! У турков есть поговорка: кто не видел Памуккале, тот не был в Турции. И всем своим туристам «Евроопт» дополнительно подарил поездку в этот курорт невероятной красоты, который входит в список объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО! За уникальные белоснежные каскады и лечебные горячие источники Памуккале называют негласным восьмым чудом света.

Участники экскурсии бродили по руинам древнего города Иераполиса и храма Аполлона, прогулялись к арке Домициана, лицезрели один из самых крупных античных театров Турции и Некрополь. И, конечно же, искупались в минеральной воде знаменитого бассейна Клеопатры, где через несколько минут после погружения чувствуешь себя словно в ванне с шампанским - все тело покрывается мельчайшие пузырьки воздуха. Блаженство….

СПА и море, бассейн и аквапарк, кулинарные дегустации и увлекательные экскурсии – каждый из счастливчиков, которые отправились открывать мир с «Евроопт», в эти дни нашел себе занятие по душе. Совместная поездка и отдых так сплотили удачливых покупателей, что даже за белорусскую группу NaviBand в финале «Евровидения-2017» болели все вместе!

А расставаться с этой солнечной страной так не хотелось! В последний вечер путешествия туристы от «Евроопта» собрались большой компанией на праздничном концерте, главными звездами которого, кстати, стали тоже белорусы. Вначале с акробатическими и музыкальными номерами удивляли публику цирковой коллектив из Беларуси. А затем всех ждали живая музыка и танцы. И танцпол зажег… лидер группы «Дрозды», известный шоумен и ведущий игры «Удача в придачу!» – Виталий Карпанов. Выступление харизматичного артиста так завело публику, что даже иностранцы не смогли усидеть на месте!

Одним словом, это был настоящий отдых мечты, который стал возможен сразу для 80 белорусов!

У первых туристов от «Евроопта» была целая неделя, чтобы успеть осуществить планы, выбрать сувениры и в полной мере насладиться возможностями «все включено». И уже во вторник белорусы вернулись на родину…

Но для покупателей «Евроопта» все только начинается! Уже 23 мая открывать мир отправятся следующие 80 счастливчиков – на этот раз в Египет! А мы будем делиться с вами живописными видео-историями об отдыхе удачливых белорусов! А что делать тем, кому пока не повезло? Ведь участников игры – по сути, полстраны, и призов, сколько бы их ни было, на всех не хватит… Совет только один – играть, просто делать обычные ежедневные покупки в Евроопте, Е-доставке и ГиперМолле. Даже «товары удачи» – это отнюдь не деликатесы по заоблачным ценам: консервация, шоколад, стиральные порошки… То, что нужно всем. А выигрыш – просто приятный или очень-очень приятный бонус к покупкам! Удачу может принести один-единственный игровой код, но практика игры неумолима – чем больше кодов, чем регулярнее участие в турах, тем выше шансы на главную в жизни победу! Так что играйте! Ищите встреч с удачей! А «Евроопт» готов уже завтра назвать имена новых счастливчиков…